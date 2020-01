POL-NB: Polizeiliche Einsätze in der Silvesternacht im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

PP Neubrandenburg (ots) -



In der Silvesternacht 2019/2020 kam es im Präsidiumsbereich zu

zahlreichen, für den Jahreswechsel typischen Einsatzlagen. In der

Zeit vom 31.12.2019, 18 Uhr bis zum 01.01.2020, 05 Uhr verzeichnete

die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums etwas mehr als 200

Einsatzlagen.



So rückten die Beamten hauptsächlich zu Sachbeschädigungen und

Bränden aus, die größtenteils durch Pyrotechnik ausgelöst wurden.

Beschädigt oder zerstört wurden hierbei überwiegend Mülltonnen und

bereits im Freien zur Entsorgung gelagerte Weihnachtsbäume. Regionale

Schwerpunkte waren dabei nicht erkennbar.



In Neubrandenburg wurden durch Feuerwerksraketen gegen 22:37 Uhr ein

Balkon im Ludwig-van-Beethoven-Ring sowie gegen 01:16 Uhr ein Balkon

im Reitbahnweg in Brand gesetzt. Beide Brände wurden durch die

Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg gelöscht, ohne dass es

zu größeren Schäden kam. Die Sachschäden werden in diesen beiden

Fällen auf 2.500 EUR sowie 500 EUR geschätzt.



Auch in Stralsund, in der Arnold-Zweig-Straße, kam es gegen 21:22 Uhr

zu einem Balkonbrand. Hier besteht der Verdacht, dass der Brand

ebenfalls durch Pyrotechnik ausgelöst wurde. Der Sachschaden beträgt

ca. 5.000 EUR. Weiterhin kam es gegen 01:12 Uhr in der Parkstraße zu

einem Brand eines Pkw Chevrolet Aveo, in dessen Folge die gesamt

Front des Fahrzeugs zerstört und so ein Schaden von ca. 3.000 EUR

verursacht wurde. Auch in diesem Fall sind vermutlich

Feuerwerkskörper für den Brandausbruch ursächlich. Beide Feuer wurden

durch die Berufsfeuerwehr Stralsund bekämpft.



Im Erlenweg in Tutow brannte gegen 00:08 Uhr eine Gartenlaube

komplett herunter. Durch das Feuer, dass vermutlich ebenfalls durch

Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, entstand ein Sachschaden von ca.

5.000 EUR. Zur Brandbekämpfung waren die Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr Tutow im Einsatz.



Der höchste Sachschaden entstand gegen 00:26 Uhr im Schäferweg in

Ueckermünde. Hier gerieten durch das Abbrennen von massiver

Pyrotechnik zunächst ein Carport und in der weiteren Folge zwei

darunter abgestellte Pkw in Brand. Beide Pkw brannten vollständig

aus, drei weitere Pkw wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Der Gesamtschaden wird zurzeit auf ca. 35.000 EUR beziffert.



Glücklicherweise sind bei keinem der Brände in der Silvesternacht

Personen zu Schaden gekommen.



Ein weiterer Einsatzschwerpunkt waren Streitigkeiten und

Körperverletzungen, oftmals im alkoholisierten Zustand begangen. Hier

kam es meist nur zu kleineren Verletzungen.



Nach erster Einschätzung entsprach das Einsatzgeschehen in etwa dem

der Vorjahre.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4480963

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell