POL-NB: Einbrecher stehlen zwei Jagdwaffen aus Wohnhaus in Poggendorf

Unbekannte Täter nutzten die Silvesternacht, um in eine Wohnhaus in

Poggendorf einzubrechen. Während der Abwesenheit der Eigentümer

verschafften sich die Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe

Zutritt zum Haus. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten,

flexten einen Waffen-Tresor auf und entwendeten aus diesem zwei

Jagdwaffen (Langwaffen). Der Schaden wird derzeit auf ca. 5.500 EURc

davon 5.000 EUR Stehlschaden und 500 EUR Sachschaden, beziffert.

Nachdem eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Grimmen

sowie Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund eingesetzt waren,

ermittelt nun die Grimmener Kriminalpolizei wegen des Verdachts des

Wohnungseinbruchdiebstahls. Zeugen, die während der Silvesternacht

verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Poggendorf bemerkt

haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Grimmen unter der

Tel.-Nr.: 038326 570, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



