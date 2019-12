POL-NB: Brand einer Doppelhaushälfte in Wolfshagen (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots) -



Am 31.12.2019, gegen 08: 10 Uhr, wurde die 35-jährige Bewohnerin

einer Doppelhaushälfte durch einen lauten Knall geweckt. Daraufhin

stellte sie eine starke Rauchentwicklung in der gesamten Haushälfte

fest und verließ das Haus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand

sich die 35-Jährige allein im Gebäude. Bei Eintreffen von Feuerwehr

und Polizei hatte sich ein Schwelbrand über die gesamte Haushälfte

ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung waren 80 Kameraden von acht

Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz. Diese

konnten den Brand schnell löschen. Aus der angrenzenden Haushälfte

wurde ein Ehepaar vorsorglich evakuiert. Der 51-Jährige und seine

50-jährige Frau blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der

Löscharbeiten wieder in ihre Haushälfte zurückkehren. Die 35-jährige

Bewohnerin der Brandwohnung wurde wegen des Verdachts auf

Rauchgasintoxikation vor Ort behandelt. Eine weitere Behandlung im

Krankenhaus lehnte sie ab. Da die vom Brand betroffene Wohnung

derzeit nicht bewohnbar ist, wird die 35-Jährige in einer

Ersatzwohnung in der Gemeinde untergebracht.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Dieser wird dabei durch einen

Brandursachenermittler unterstützt. Die Ermittlungen dauern

gegenwärtig an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine

Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung vor.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 180.000 Euro

geschätzt.





