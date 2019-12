POL-NB: Erneute Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Polizeiinspektion Stralsund

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 29.12.2019 zum 30.12.2019 wurde das Dienstgebäude der

Polizeiinspektion Stralsund erneut mit einem Graffiti beschmiert. Die

unbekannte Täter wurde die Außenfassade mit schwarzer Farbe

beschmiert. Bereits am 21.12.2019 war es zu einem ähnlichen

Sachverhalt gekommen. Auch in diesem Fall hat der polizeiliche

Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem

Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen, die

relevante

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihautrevier Stralsund unter 03831/28900, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



