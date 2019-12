POL-LWL: Autofahrer nach Zusammenstoß zweier PKW verletzt

Boizenburg (ots) - Beim Zusammenstoß zweier PKW ist am Montagvormittag in

Boizenburg ein 67-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Zwei Autos waren

gegen 09:00 Uhr an einer Kreuzung in der Bahnhofstraße zusammengeprallt. Das

67-jährige Unfallopfer wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der

zunächst auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, da

aus den beschädigten Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, die beseitigt werden

mussten. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Vermutlich hatte

die Fahrerin des anderen Autos die Vorfahrt missachtet.



