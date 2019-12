POL-HRO: 54-jähriger Mann in Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock/Poel (ots) - Die Rostocker Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der

Suche nach Jörg Eberhard Weickert. Der 54-jährige verschwand gestern aus der UNK

in Gehlsdorf. Im Verlaufe des Tages wurde der Vermisste auf der Insel Poel

gesehen, wo er mehrfach Personen ansprach. Die Polizei bittet dringend um

Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Mann.



Personenbeschreibung:

- 170 cm groß,

- normale Statur

- grau gelockte Haare, Dreitagebart



Bekleidung:



- dunkle Hose, grüne Kapuzenjacke

- gelbe Turnschuhe



Der 54-Jährige ist am 29.12.2019 aus der UNK in Gehlsdorf verschwunden, wo er

auf richterlichen Beschluss untergebracht ist. Letztmalig gesehen wurde Herr

Weickert am gestrigen Tag zwischen 11:15 Uhr und 15:45 Uhr auf der Insel Poel.

Der Vermisste leidet unter einer psychischen Störung. Eine Eigengefährdung sowie

die Gefährdung fremder Rechtsgüter kann nicht ausgeschlossen werden.



Die Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer

hat Jörg Eberhard Weickert seit seinem Verschwinden gesehen oder wer kann

Hinweise zum derzeitigen Aufenthalt des 54-Jährigen geben?



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstr. 54 unter

der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



