POL-SN: Sachbeschädigung an Pkw, Täter leistet massiv Widerstand

Schwerin (ots) - Weil ein 32-jähriger Schweriner grundlos gegen einen 7er BMW

trat, wurde die Polizei gerufen. Der Tatverdächtige zog am frühen Sonntagmorgen

mit Freunden durch die Goethestraße und tickte mit einem Mal völlig aus.



Bei der Personalienaufnahme eskalierte die Situation dann völlig, der Mann griff

einen Beamten grundlos an. Der Angreifer wurde überwältigt und gefesselt. Vor

Ort, während des Transportes und im Gewahrsam leistete er weiterhin Widerstand,

bedrohte und beschimpfte die Polizeibeamten.



Bei dem Einsatz wurde ein Beamter leicht verletzt, er ist weiter dienstfähig.

Der Tatverdächtige stand unter der Einwirkung von Alkohol, eine

Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.



Gegen den 32-jährigen Schweriner wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung

eingeleitet.



