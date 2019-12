POL-SN: Leichenfund im Mueßer-Holz

Schwerin (ots) - Am Samstagmorgen fanden Passanten am Waldrand in der

Ziolkowskistraße den leblosen Körper einer Frau.



Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod einer 69-jährigen Anwohnerin

feststellen.



Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.



