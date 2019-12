POL-NB: Brand in einem Ferienobjekt in Altensien (LK Vorpommern-Rügen)

Sassnitz (ots) -



Am 30.12.19, gegen 0:40 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen eine Rauchentwicklung in einem

Ferienobjekt in Altensien gemeldet.

Vor Ort wurde folgendes festgestellt: Im Hauswirtschaftsraum in einer

der vier Wohneinheiten kam es im Stromkasten zu einem Schwelbrand.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten die 13 Feriengäste

das Objekt bereits verlassen. Eine 49-jährige Urlauberin wurde mit

Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in das Krankenhaus

Bergen verbracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Baabe, Sellin und Lancken-Granitz

wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt und hatten den Schwelbrand

schnell gelöscht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird als Brandursache von einem

technischen Defekt an der Stromanlage ausgegangen.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt,

wobei 40.000 Euro durch das Löschwasser entstanden sind.

Durch den Verwalter wurden die Feriengäste in anderen Wohnungen

untergebracht, da ein Bewohnen des Brandobjektes zur Zeit nicht

möglich ist.





Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



