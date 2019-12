POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock

Malchow (ots) - Am 29.12.2019 gegen 12:40 Uhr kam es auf der BAB 19, an der

Anschlussstelle Malchow, in Richtung Rostock zu einem schweren Verkehrsunfall.



Ein 58 jähriger Fahrer eines PKW BMW fuhr auf der BAB 19, aus Richtung Berlin

kommend, in Richtung Rostock. Vermutlich aufgrund Sekundenschlaf des

Fahrzeugführers kam der PKW auf Höhe der Ausfahrt Malchow nach rechts von der

Fahrbahn ab, durchschlug die Schutzplanke und kam dann in der Nebenanlage zum

Stehen. Der 62jährige Beifahrer wurde leicht verletzt mit dem RTW ins

Krankenhaus nach Plau am See gebracht. Der entstandene Schaden beträgt ca.

23.000 Euro.



Jens Schmidt

Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf

Außenstelle Linstow



