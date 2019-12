POL-HRO: Raub nach Fahrscheinkontrolle

Raub nach Fahrscheinkontrolle in Schwerin (ots) - In den Morgenstunden des

29.12.2019 wollten Fahrscheinkontrolleure in einer Straßenbahn des Nahverkehrs

Schwerin die Fahrscheine mehrerer Personen kontrollieren. Im Bereich der

Straßenbahnhaltestelle Neu Zippendorf entstand aus der einfachen Kontrolle

jedoch eine körperliche Auseinandersetzung in deren Folge zwei Kontrolleurinnen

verletzt und eine mitgeführte Handtasche entwendet wurden. Zwei tatverdächtige

Frauen flüchteten zunächst in Richtung der Hamburger Allee.



Im Rahmen der Ermittlungshandlungen konnten die beiden Tatverdächtigen in einer

nahegelegenen Wohnung angetroffen werden. Gegen die 30jährige Hauptbeschuldigte

lag bereits ein Haftbefehl vor, welcher vollstreckt wurde. Während der Festnahme

leistete sie Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Die entwendeten

Gegenstände konnten teilweise aufgefunden werden. Außerdem befanden sich

Betäubungsmittel und eine weitere Person in der Wohnung, die per Haftbefehl

gesucht wurde. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Raubes, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet

und die beiden Festgenommenen in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Die verletzen Kontrolleurinnen begaben sich selbstständig in medizinische

Behandlung.



Lucas Anderson

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4479753

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell