POL-HRO: Schwer verletzte Person bei Brand eines LKW

Rostock-Überseehafen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:15 Uhr stellte der

Mitarbeiter eines Wachdienstes einen brennenden LKW, Am Südtor, im Rostocker

Überseehafen fest. Beim Erreichen des Brandorts traf er auf eine brennende

Person vor dem Fahrzeug. Der Mann erstickte die Flammen an der Person und

leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 61jährige

Betroffene erlitt schwerste Brandverletzungen und wurde mittlerweile in eine

Spezialklinik überstellt. LKW und Auflieger brannten vollständig aus. Die

Brandursache war vorerst unklar.



Im Ergebnis der Untersuchungen der Brandstelle durch einen Gutachter für

Brandursachenermittlungen am Vormittag gibt es stichhaltige Anhaltspunkte,

dass der Brand durch fahrlässigen Umgang mit einem Campingkocher, durch den

Fahrer selbst, verursacht wurde.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4479742

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell