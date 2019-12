POL-NB: Graffiti an einer Hauswand Bergen auf Rügen (LK V-R)

Bergen (ots) -



In der Nacht vom 27.12.2019 zum 28.12.2019 wurde die Hauswand in der

Gingster Chaussee 6 in Bergen mit Graffiti besprüht. Bei dem Haus

handelt es sich um ein Geschäfts- und Bürogebäude, in dem mehrere

Firmen und auch die AfD-Kreisgeschäftsstelle des Landkreises

Vorpommern Rügen ansässig sind. Auf die weiße Hauswand wurde mit

roter Farbe die Schriftzüge ´Nie wieder 1933!´ und ´FCK AfD´

aufgebracht. Die Schriftzüge haben eine Größe von 5,70m mal 0,70m.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet. Hinweise,

die zur Aufklärung dieser Straftat dienen, nimmt das

Polizeihauptrevier in Bergen unter der Tel.-Nr.: 03838/8100 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.





Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



