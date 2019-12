POL-NB: Pressemitteilung - PKW-Brand in Löcknitz (LK Vorpommern-Greifswald), Straße d. Republik

Pasewalk (ots) -



Am 28.12.2019 um 02:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem

brennenden PKW in der Straße der Republik in Löcknitz. Die

eingesetzten Polizeivollzugsbeamten stellten vor Ort einen

vollständig in Brand geratenen PKW Chrysler Town & Country fest. Ein

daneben befindlicher PKW Peugeot 308 wurde durch die Hitzestrahlung

der Flammen ebenfalls erheblich beschädigt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Löcknitz und Boock waren bereits mit

insgesamt 25 Kameraden vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Flammen konnten zügig unter Kontrolle gebracht werden. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000EUR, wobei bei einem

der beiden PKW von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen

ist. Die Brandursache ist bis zum jetzigen Stand der Ermittlungen

unklar. Als gesichert gilt, dass sich der Brand gegen 02:30 Uhr

entfachte. Eine Brandstiftung ist nach derzeitigen Ermittlungsstand

nicht auszuschließen. Der KDD Anklam ist mit der Spurensuche und

-sicherung beauftragt. Aufgrund der insgesamt unklaren Umstände

bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden

jederzeit durch das Polizeihauptrevier Pasewalk (03973 2200, der

Internetwache der Polizei sowie jede andere Polizeidienststelle

entgegengenommen.



