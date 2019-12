POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinwirkung auf der B 96 bei Strüßendorf (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen (ots) -



Am 27.12.2019 befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit einem nicht

zugelassenen PKW die B96 aus Fahrtrichtung Bergen kommend in Richtung

Ralswiek. Kurz hinter der Einmündung Strüßendorf kam er nach rechts

von der Fahrbahn ab, durchfuhr hier einen Straßengraben und prallte

gegen einen Steinhaufen. Am PKW entstand wirtschaftlicher

Totalschaden. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Kopfverletzungen und

musste zur medizinischen Versorgung in das SANA-Krankenhaus Bergen

gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde an dem

Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten deutlicher

Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Messung vor Ort ergab einen Wert von

2,12 Promille. Zudem war der Mann aus Bergen nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis. Der Bergener ist bereits mit ähnlich

gelagerten Delikten polizeilich in Erscheinung getreten.



