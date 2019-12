POL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffiti in Rostock Polizei stellt Tatverdächtigen

Rostock (ots) - Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein

junger Mann mehrere Graffiti entlang der Lübecker Straße sprühte. Die Zeugin

setzte einen Notruf ab und beobachtete den Täter bis zum Eintreffen der Polizei.

Die umgehend eingesetzten Beamten konnten den 17-jährigen Rostocker an der

S-Bahn-Unterführung am Holbeinplatz vorläufig festnehmen. Bei der

Sachverhaltsaufnahme und der anschließenden Spurensuche stellte sich heraus,

dass an mehreren Hausfassaden und sonstigen Gegenständen im Bereich von der

Einmündung Maßmannstraße bis zum Holbeinplatz mindestens 19 Graffiti

hinterlassen wurden. Die zu erwartenden Reinigungskosten für die Hauseigentümer

werden auf zwei- bis dreitausend Euro geschätzt. Der Tatverdächtige war leicht

alkoholisiert und wurde nach einem Atemalkoholtest sowie der Sicherstellung der

Beweismittel - der Täter führte mehrere Farbsprühdosen in einem Rucksack mit

sich - von der Dienststelle entlassen. Er war bisher nicht polizeilich in

Erscheinung getreten. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.



Arne Kehl

Dienstgruppenleiter

Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen



