POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung vermisste Person

Ribnitz-Damgarten (ots) - Seit dem 27.12.2019, 13:00 Uhr, wird aus Marlow, OT

Allestorf der 15jährige Rubin Weinberger vermisst. Rubin Weinberger hatte sich

am 27.12.2019 aus der elterlichen Wohnung entfernt und ist aktuell unbekannten

Aufenthalts. Der Jugendliche ist Epileptiker und ist auf Medikamente angewiesen,

die er nicht mit sich führt. Beschreibung: Größe: 160 cm Haare: kurz, schwarz

Gestalt / Figur: kräftig Gang / Auffälligkeiten: keine Bekleidung und

mitgeführte Gegenstände: Oberjacke in Tarnmuster Basecape in Tarnmuster oder

schwarze Strickmütze braune Boots mit Fellbesatz Die Polizei bittet die

Bevölkerung um Hilfe bei der Fahndung nach dem vermissten Jugendlichen. Hinweise

zu seinem Aufenthalt nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821-875-224,

jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

entgegen.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



