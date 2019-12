POL-HWI: Verkehrsunfall auf der A 20 - 69-jähriger Fahrer verstorben

Wismar (ots) - Heute, 09:15 Uhr, wurde die Polizei per Notruf über einen Pkw

informiert, der auf der A 20 im Bereich des Autobahnkreuzes Wismar rechts gegen

die Außenschutzplanke fuhr und dort zum Stillstand kam. Als eine Streife der

Autobahnpolizei Metelsdorf dort kurze Zeit später eintraf, fanden die Polizisten

den Pkw an der beschriebenen Stelle vor. Da der Fahrer kein Lebenszeichen von

sich gab, schlugen sie die Seitenscheibe der verschlossenen Tür zum Zwecke der

Ersten-Hilfe-Leistung ein. Zeitgleich hielt ein zufällig vorbeikommender

Krankentransporter und übernahm die Rettungsmaßnahmen bis zum Eintreffen und der

Übernahme durch einen alarmierten RTW. Der Notarzt konnte in der Folge jedoch

nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Autobahn- und

Verkehrspolizeirevier Metelsdorf und der Kriminaldauerdienst Wismar nahmen den

Verkehrsunfall auf. Ob gesundheitliche Probleme des 69-Jährigen ursächlich für

den Tod des Mannes sind, ist Gegenstand der Untersuchung.



