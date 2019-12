POL-HRO: Zeugen gesucht - Kriminalpolizei ermittelt nach Pkw-Brand in Rostock

Rostock (ots) - Im Rostocker Stadtteil Lütten Klein geriet in der Nacht zum

zweiten Weihnachtsfeiertag ein Pkw in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es

entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Nach jetzigem

Erkenntnisstand ist von Brandstiftung auszugehen.



Der Vorfall ereignete sich am 26.12.2019 gegen 02:50 Uhr in der

St.-Petersburger-Straße. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den brennenden Ford

Fusion festgestellt und sofort die Feuerwehr angefordert. Durch die starke

Hitzeentwicklung wurden zusätzlich zwei in unmittelbarer Nähe parkende Fahrzeuge

beschädigt.



Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden jetzt Zeugen gesucht. Hinweise

nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter

0381/4916-1616; jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



