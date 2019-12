POL-HWI: Ohne Zulassung und Pflichtversicherung unterwegs

Kalkhorst (ots) - Am 25. Dezember, 02:25 Uhr, teilte ein Hinweisgeber der

Polizei in Grevesmühlen mit, dass in der Friedensstraße in Kalkhorst ein

unbeleuchteter Pkw mitten auf der Straße stehen und sich darin ein schlafender

Mann befinden würde. Als eine Streife kurze Zeit später am Ort des Geschehens

eintraf, fanden die Beamten dort tatsächlich das beschriebene Fahrzeug mitsamt

dem Schlafenden vor. Auf Klopfen öffnete er die Tür und stieg aus. Der

anfängliche Verdacht der Polizisten, der Fahren könnte den Pkw unter Alkohol

gefahren sein, wurde mittels eines Atemalkoholtesters schnell ausgeräumt. Der

Mann äußerte jedoch, das nicht zugelassene und nicht versicherte Auto genutzt zu

haben, da er sich zuvor mit seiner Freundin gestritten habe und den Ort dort

unbedingt verlassen wollte. In Kalkhorst sei ihm dann das Benzin ausgegangen und

er habe sich an Ort und Stelle schlafen gelegt. Den Fahrer erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die

Fahrzeug-Zulassungsverordnung und die Abgabenordnung.



