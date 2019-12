POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Lübz (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Freitagvormittag in

Lübz eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Das 58-jährige Unfallopfer

wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der

Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr in der Scharnhorststraße. Ersten

Erkenntnissen zufolge wollte der Autofahrer mit seinem PKW nach links abbiegen,

als es zum Zusammenstoß mit der im Gegenverkehr befindlichen Fahrradfahrerin

kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur

genauen Unfallursache dauern an.



