POL-LWL: Betrunkene Autofahrer an Weihnachten aus dem Verkehr gezogen

Hagenow/ Wöbbelin (ots) - Drei erheblich alkoholisierte Autofahrer hat die

Polizei über die Weihnachtsfeiertage aus dem Verkehr gezogen. Bei ihnen wurden

Atemalkoholwerte zwischen 1,79 und 2,43 Promille festgestellt.



In Hagenow stoppte die Polizei nach einem Zeugenhinweis am Donnerstagabend das

Auto eines 42-jährigen Mannes, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,79 Promille

gemessen wurde. Fast zeitgleich kontrollierte die Polizei in Wöbbelin einen

26-jährigen Autofahrer, bei dem das Atemalkoholmessgerät einen Wert von 2,43

Promille anzeigte. Bereits am Heiligabend stellte die Polizei bei einem

48-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille fest. Er soll

zuvor einen Verkehrsunfall in Kirch Jesar verursacht haben, bei dem Sachschaden

entstand. Der flüchtige Autofahrer konnte wenig später von der Polizei gestellt

werden.



Gegen die drei Betroffenen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

erstattet. Zudem stellte die Polizei jeweils den Führerschein sicher und brachte

die Fahrer zur Blutprobenentnahme. Im Fall des 48-jährigen Fahrers wurde

außerdem Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens

vom Unfallort erstattet.



