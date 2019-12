POL-HWI: Mehrere Verkehrsunfälle über die Weihnachtsfeiertage

Wismar (ots) - Über Weihnachten kam es zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis

Nordwestmecklenburg bei denen sich Personen teils schwere Verletzungen zuzogen.



Am Heiligabend kam ein 36-jähriger Mann auf der A 14 zwischen dem Kreuz Wismar

und der Osttangente in einer langgestreckten Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

Sein Pkw überfuhr zunächst einen Leitpfosten, geriet ins Schleudern, überschlug

sich und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Im Verlauf der

Unfallaufnahme bemerkten die Beamten des Wismarer Polizeihauptreviers

Alkoholgeruch beim Fahrer und boten ihm einen entsprechenden Test an. Da das

Ergebnis bei über 2,0 Promille lag, ordneten sie eine Blutprobe an und

beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Ihn erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der entstandene Gesamtschaden

betrug 8.000 EUR.



Eine zu hohe Geschwindigkeit wählte ein 30-jähriger Autofahrer als er am

Nachmittag des 25. Dezember von der A 20 auf den Parkplatz Pröbbower See

einfahren wollte. Anstatt um die Kurve fuhr sein Fahrzeug gerade aus und landete

auf einer Grünfläche. Eine Insassin des mit fünf Personen besetzten Fahrzeuges

zog sich infolgedessen schwere Verletzungen zu und wurde mit einem RTW in ein

Krankenhaus gebracht. Die Sachschadenshöhe betrug 10.000 EUR.



Nur eine dreiviertel Stunde später, gegen 16:00 Uhr desselben Tages, ereignete

sich ein erneuter Verkehrsunfall auf der A 20. Zwischen den Anschlussstellen

Grevesmühlen und Schönberg (FR Schönberg) geriet ein Mercedes rechts in die

Leitplanken und beschädigte diese auf einer Länge von ca. 30 Metern. Nach

Angaben der 36-jährigen Fahrerin sei sie von einem Pkw überholt worden, der sie

beim Wiedereinscheren derartig geschnitten habe, sodass sie die Kontrolle über

ihren Pkw verloren habe. Besagter Pkw, so die 36-Jährige, sei ohne anzuhalten

weitergefahren. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 22.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der

Unfallaufnahme, der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn dort für

ca. eine Stunde voll gesperrt.



Schwere Verletzungen trug der Fahrer eines Audis davon, der am 2. Weihnachtstag

gegen 16:30 Uhr auf der B 208 bei Passow gegen einen Baum prallte. Ersten

Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer von der Straße ab, weil er durch helles

Licht geblendet wurde. Ersthelfer bargen den 72-jährigen Fahrer aus seinem Pkw

und verständigten den Notruf. Der Mann wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus

gebracht. Sein Pkw, an dem Totalschaden entstand, wurde geborgen, daher war die

B 208 kurzzeitig voll- bzw. halbseitig gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4478569

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell