POL-NB: Verkehrsunfall auf der B111 Insel Usedom mit mehreren beteiligten PKW, LK VG

Heringsdorf (ots) - Auf der Geraden zwischen dem Bahnübergang Neu Pudagla auf

der Insel Usedom und der Kreuzung Schmollensee, kam es, gegen 16:00 Uhr des

26.12.2019, nach Überholmanövern von zwei PKW, zu einem Auffahrunfall mit

insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Von den fünf beteiligten PKW, welche in

Richtung Ückeritz unterwegs waren, entstand Sachschaden an vier. Drei der

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst

geborgen werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 25.000

Euro. Alle Insassen der am Unfall beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Für

die Dauer der Unfallaufnahme musste die B111 über einen Zeitraum von 1,5 h

halbseitig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ückeritz unterstützte die

Polizei vor Ort und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.



