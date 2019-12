POL-HRO: Trunkenheitsfahrt führt zu Polizeieinsatz

Schwerin (ots) - Am 24.12.19 gegen 19:00 Uhr beobachteten Zeugen einen

Geländewagen in auffälliger Fahrweisee im Schweriner Stadtgebiet. Dieser fuhr

mit teilweiser überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien und bedrängte

andere Fahrzeuge. Das Fahrzeug setzte sein Fahrt bis auf ein Grundstück im

Ortsteil Wickendorf fort. Als Beamte den 31jährigen Fahrer dort mit dem Verdacht

der Trunkenheitsfahrt konfrontiert hatten, kam desssen Vater aus dem Haus,

bedrohte die Beamten mit einem Gewehr und hetzte zwei Hunde auf sie. Die Beamten

zogen sich darauf zurück. Die beiden Männer realisierten aber dann

möglicherweise, dass sich nun ein größerer Polizeieinsatz entwickeln würde.

Gegen 20:10 Uhr begaben sich beide zu den Beamten und wurden in Gewahrsam

genommen. Sie standen unter erheblicher Alkoholeinwirkung.



Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 31jährigen

und wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den 54jährigen

Vater eingeleitet. Die Waffen, die der 54jährige in legalem Besitz hatte, wurden

eingezogen.



Beide verbringen den Heiligabend und die Nacht im Gewahrsam.



