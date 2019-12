POL-NB: Dachstuhlbrand in 17213 Laschendorf im Landkeris MSE

Röbel (ots) -



Am 24.12.2019 gegen 08:40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei den

Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Ortschaft 17213

Laschendorf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und

Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte der Dachstuhl

eines Einfamilienhauses in Bungalowstil mit einem Flachdach. Zur

Brandbekämpfung kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus

Malchow, Nossentiner Hütte, Silz und Alt Schwerin. Diese befanden

sich mit 65 Kameraden im Einsatz. Zur Brandursache konnte

festgestellt werden, dass der 61-jährige Hauseigentümer im Haus den

Ofen angeheizt hat. Kurze Zeit später gerieten der Schornstein und

der umliegende Dachstuhl in Brand. Das Feuer konnte durch die

eingesetzten Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden der

durch das Feuer entstanden ist beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Zur

Brandbekämpfung musste durch die Feuerwehr teile des Dachstuhles

eingerissen, dadurch erhöhte sich der Sachschaden auf ca.

100.000,-EUR.



