POL-HRO: Falschfahrer auf der A 14 Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Stolpe (ots) - Am 24.12.2019 gegen 09:30 Uhr wurde der Autobahnpolizei ein

sogenannter Geisterfahrer auf der Autobahn 14 in Höhe der Anschlussstelle

Ludwigslust / Neustadt-Glewe gemeldet. Dieser soll mit seinem Fahrzeug auf der

Richtungsfahrbahn Dresden entgegengesetzt gefahren sein. Mehrere umgehend

eingesetzte Funkstreifenwagen konnten das Fahrzeug jedoch nicht feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Fahrzeugführer um einen älteren

Herrn mit einem dunklen PKW Ford gehandelt haben. Die Autobahnpolizei hat die

Ermittlung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zeugen des

Vorfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 038725 / 500 zu melden.



Torsten Henski

Polizeihauptmeister

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe



