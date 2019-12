POL-HRO: 70jährige in Rostock-Schmarl beraubt

Rostock (ots) - Am Montagabend gegen 18:10 Uhr befand sich die 70jährige

Geschädigte zwischen dem Busbahnhof Lütten-Klein und Kolumbusring. Beim

Schmaler Bach kamen ihr drei dunkel gekleidete männliche Personen entgegen.

Einer von ihnen entriss der Geschädigten im Vorbeigehen die Handtasche. Die

Geschädigte stürzte, zog sich dabei Schürfwunden zu und stand unter Schock. Der

Tatverdächtige und seine Begleiter entfernten sich in unbekannte Richtung. Die

Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.



Das Kriminalkommissariat Rostock ermittelt nun wegen Verdacht des Raubes. Wer

Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, diese an den

Kriminaldauerdienst Rostock, Tel. 0381/4916-1616 zu richten.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



