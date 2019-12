POL-HRO: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Brüsewitz (ots) - Am Montagabend gegen 20:20 Uhr versuchten drei junge Männer in

Gottmansförde bei Brüsewitz, vermutlich mit einem Polenböller, an den Inhalt

eines Zigarettenautomaten zu kommen. Der Automat wurde dabei zwar stark

deformiert, hielt aber stand. Der Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt.



Das Geschehen blieb in diesem Fall nicht unbemerkt. Als Zeugen hinzukamen,

ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Zwei flüchteten mit einem PKW Opel in

Richtung B 104, ließen aber den Dritten zurück. Der wurde von den Zeugen

verfolgt und letztlich von hinzukommenden Beamten ergriffen. Der 17jährige wurde

nach einer Identitätsfeststellung an seine Eltern übergeben.



Der Krimaldauerdienst Wismar sicherte Spuren am Tatort. Es wurde Anzeige wegen

Herbeiführens einer Sprenstoffexplosion aufgenommen.



Anerkennung an dieser Stelle für die Zeugen. Vor allem ihre Beharrlichkeit war

Voraussetzung dafür, dass hier einer der Tatverdächtigen gestellt werden konnte.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



