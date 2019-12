POL-NB: Verkehrsunfall L31 zwischen Sarnow und Schwerinsburg (LK Vorpommern-Greifswald) mit Personen- und Sachschaden

Anklam (ots) -



Am 23.12.2019 gegen 13:56 Uhr kam es auf der L31 zwischen den

Ortschaften Sarnow und Schwerinsburg zu einen Verkehrsunfall. Ein

19-jähriger Fahrer eines PKW Opel befuhr die L31 aus Sarnow in

Richtung Schwerinsburg. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam das

Fahrzeug aus bisher noch unbekannter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab, durchfuhr einen angrenzenden Entwässerungsgraben und

kippte auf die Fahrerseite. Der Fahrzeugführer erlitt in Folge des

Unfalls schwere Verletzungen, sodass er zur weiteren medizinischen

Versorgung in die Universitätsklinik Greifswald verbracht werden

musste. Für den Rettungseinsatz wurden ein Rettungshubschrauber,

Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr aus Ducherow eingesetzt.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Im Zusammenhang mit

den Rettungsmaßnahmen kam zu kurzweiligen Verkehrseinschränkungen.



Im Auftrag



PHK D. Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4477293

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell