POL-ANK: Diebstahl einer Geldbörse vor Arztpraxis in Greifswald - Täterin gestellt

Greifswald (ots) - Ein 21-Jähriger hatte heute Morgen vor einer Arztpraxis im

Ärztehaus im Ernst-Thälmann-Ring in Greifswald seine Geldbörse vergessen, was er

wenig später in der Praxis bemerkte. Doch als der junge Mann zurückging, war der

Geldbeutel nicht mehr aufzufinden. Wie sich später herausstellte, hatte die

35-jährige Täterin, die ebenfalls vor der Praxis stand, die Situation genutzt

und die Geldbörse mitgenommen. Durch zwei Polizeibeamte des Polizeihauptreviers

Greifswald und den Geschädigten wurde die Frau wenig später festgestellt. Die

Tat gab sie zunächst nicht zu. Während der Durchsuchung der Frau konnte die

Geldbörse dann aber aufgefunden und wieder an den Geschädigten übergeben werden.

Weihnachten ist für ihn somit gerettet. Die 35-Jährige hingegen muss nun

allerdings mit einer Anzeige rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4477228

OTS: Polizeiinspektion Anklam



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell