POL-HWI: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Wismar (ots) - In der Nacht des 20. Dezember, 01:15 Uhr, fiel einer

Streifenwagenbesatzung ein BMW auf der B 104 bei Lützow auf. Das Fahrzeug war

offensichtlich derartig schnell unterwegs, sodass die Beamten sich dazu

entschlossen, den 32-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei

der Kontaktaufnahme bemerkten sie sofort Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein

anschließender Test ergab über einem Atemalkohol von über 2 Promille.



Gegen 20.00 Uhr desselben Tages nahm ein 30-jähriger Mann, eigenen Angaben

zufolge, das Fahrrad eines Freundes, um die Strecke von einer Gartenanlage zum

Wohnort schneller zurücklegen zu können. In der Straße Am kleinen Stadtfeld

verlor der Radler offenbar die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und

beschädigte dabei einen parkenden Pkw. Der Sachschaden belief sich auf 1.000

EUR. Er selbst verletzte sich nicht. Sein Atemalkohol betrug 1,77 Promille.



Am 21. Dezember, 23:30 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Autofahrer beim Versuch von der

Erwin-Fischer-Straße in die Richard-Breitscheid-Straße abzubiegen, gegen eine

Straßenlaterne. Schaden ca. 4.000 EUR. Festgestellter Atemalkohol 1,01

Promille.



Nur ungefähr zwei Stunden später (22.12.19, 01:15 Uhr) trafen Beamte des

Polizeihauptreviers in der Wismarer Altstadt auf einen Radfahrer, der ohne Licht

unterwegs war. Im Verlauf der folgenden Kontrolle nahmen die Polizisten

Alkoholgeruch wahr und führten einen Test (1,63 Promille) durch.



Am frühen Nachmittag des 22. Dezember hielten Wismarer Polizisten einen

Autofahrer in Ventschow an. Als die Beamten ans Fahrzeug herantraten, vernahmen

sie bereits starken Alkoholgeruch. Der nachfolgende Test ergab 1,67 Promille.



Alle Auto- und Radfahrer wurden einer Blutprobenentnahme zugeführt. Sie erwarten

nun entsprechende Ermittlungsverfahren. Die Führerscheine der Kraftfahrer

stellten die Beamten sicher.



