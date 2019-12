POL-SN: Kripo sucht Zeugen eines Raubes in der Newtonstraße

Schwerin (ots) - Bereits am vergangenen Freitagabend wurde ein 51-jähriger

russischer Staatsbürger Opfer eines Raubes.



Der Mann wurde gegen 22.30 Uhr auf Höhe Newtonstraße 13 von zwei männlichen

Personen auf Russisch angesprochen und anschließend niedergeschlagen und dabei

am Kopf verletzt.



Dem Geschädigten wurde unter anderem die Geldbörse und das Handy entwendet.

Passanten informierten die Polizei, ein Rettungswagen versorgte den Mann vor

Ort.



Der 51-Jährige konnte die Täter nur vage beschreiben. Beide ca.170-173cm, einer

trug eine weiße Jacke und führte einen Roller bei sich. Mehr ist der Polizei

aktuell nicht bekannt.



Hinweise zu den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560 oder

die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



OTS: Polizeiinspektion Schwerin



