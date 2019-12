POL-HWI: Vermisster 25-Jähriger aufgefunden

Wismar (ots) - Der seit dem 18. Dezember in Wismar vermisste 25-jährige Philipp

L. konnte nach Bürgerhinweisen am Nachmittag des 22. Dezember in der Nähe von

Rosenhagen (bei Pötenitz) aufgefunden werden. Herr L. war offensichtlich

unterkühlt und durchnässt. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.



Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt. Die Polizei bedankt sich bei der

Bevölkerung und den Medien für die Fahndungsunterstützung. Es wird um Löschung

der veröffentlichten Fotos gebeten.



