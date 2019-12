POL-NB: Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) - In der Zeit vom 16.12.2019 13:00 Uhr bis 20.12.2019 11:00

Uhr kam es in der Mühlenstraße in Neustrelitz zu einem Einbruch in eine

Doppelhaushälfte.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter während der

Abwesenheit der Eigentümer ein rückwärtig gelegenes Fenster im Erdgeschoss

gewaltsam auf und stiegen in das Haus ein. Anschließend durchsuchten die Täter

sämtliches Mobiliar im Keller, im Erdgeschoss und im Obergeschoss nach

Wertsachen. Angaben zum Stehlgut und zur Stehlguthöhe können derzeit noch nicht

gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100EUR.



Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes

Neubrandenburg vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zum

Wohnungseinbruchsdiebstahl werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in

Neustrelitz geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden

sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 258

224.



