POL-LWL: Postbriefkasten gesprengt

Neustadt- Glewe (ots) - In Neustadt- Glewe haben unbekannte Täter am späten

Sonntagabend einen Postbriefkasten gesprengt. Dabei wurde der Briefkasten, der

am Campingplatz im Schäferkamp aufgestellt war, völlig zerstört. Derzeit ist

noch unklar, womit die Unbekannten den Briefkasten zur Detonation brachten.

Zeugenaussagen zufolge soll es gegen 23 Uhr einen lauten Knall gegeben haben. Ob

die Täter Briefsendungen aus dem zerstörten Briefkasten gestohlen haben, ist

noch unklar. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen

Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung und Verletzung des

Postgeheimnisses ermittelt, bittet um Zeugenhinweise.



