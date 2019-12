POL-NB: Politisch motivierte Sachbeschädigung in Stralsund - Zeugen gesucht

PHR Stralsund (ots) -



Am heutigen Tag gegen 10:00 Uhr erhielten die Beamten des

Polizeihauptreviers in Stralsund den Hinweis,dass in Knieper-West, in

der Lion-Feuchtwanger- Straße, an der Fassade der dortigen

Sporthalle, ein großflächiges Graffiti angebracht wurde. Durch

unbekannte Täter wurde mittels Sprühfarbe auf der Außenwand der

Sporthalle eine Fahne (schwarz-weiß-rot / Farben der Reichsflagge) in

der Größe 160 cm x 210 cm aufgebracht. Weiterhin stand in der Fahne

mit schwarzer Farbe auf weißem Hintergrund ´NS - GMN!´ Derzeit gibt

es keine Hinweise zu einem Tatverdächtigen. Es wurde die Beseitigung

veranlasst. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die

Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.







