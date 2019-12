POL-NB: Einbruch in Sportlerheim im Volksstadion Greifswald

PHR Greifswald (ots) -



Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in drei Gebäude u.a.

Hauptgebäude,ein Nebengebäude sowie ein aufgestellter Container im

Volksstadion gewaltsam eingedrungen. Dort entwendeten die Einbrecher

nach einer ersten Übersicht Sportbekleidung sowie durchwühlten alle

Räumlichkeiten und Schränke. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro

geschätzt. Der Kriminaldauerdienst hat Spuren am Tatort sichern

können, die im Anschluss kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen.

Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls im besonders schweren

Fall.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben

oder weitere Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt das

Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540-

224,jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.







