POL-NB: Brand von sieben Mülltonnen in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 22.12.2019 meldete eine Anwohnerin gegen 02:50 Uhr der Röbeler

Polizei, dass im Wohngebiet ´Gildekamp´(Schulstraße, Höhe Einmündung

zur Clara-Zetkin-Straße) mehrere Mülltonnen brennen. Bei Eintreffen

der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Röbel bereits mit acht

Kameraden vor Ort und hatte die Feuer in den Mülltonnen abgelöscht.

Durch den Brand wurden insgesamt sieben Mülltonnen in Mitleidenschaft

gezogen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 350,- Euro. Täterbezogenen

Hinweise liegen zur Zeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Röbel hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4475857

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell