POL-NB: Schmierereien durch Graffiti an Dienstgebäude in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

PHR Stralsund (ots) -



In den späten Abendstunden des 21.12.2019 wurden durch Unbekannte das

Dienstgebäude der Polizeiinspektion Stralsund mit mehreren Graffiti

beschmiert. Zudem wurden vier PKW`s, welche im unmittelbaren

Nahbereich geparkt worden waren, ebenfalls durch Graffiti beschädigt.

Eine konkrete Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt

werden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus

der Bevölkerung. Zeugen, die relevante

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihautrevier Stralsund unter 03831/28900, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



im Auftrag



Dirk Ohlert

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4475843

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell