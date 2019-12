POL-NB: Einbrecher steigen über Balkon in Neubrandenburger Wohnung ein (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 21.12.2019, zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen unbekannte

Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Plattenbaus in der

Max-Adrion-Straße ein. Während der Abwesenheit der Mieterin gelangten

die Täter über den Balkon, nach Aufhebeln der Balkontür, in die

Wohnung und durchwühlten das Mobiliar. Zum Stehlgut können derzeit

noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden an der Balkontür

beträgt ca. 100 EUR.



Ein Streifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg sowie der

Kriminaldauerdienst Neubrandenburg waren im Einsatz. Die

Neubrandenburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4475845

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell