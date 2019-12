POL-HRO: Brand einer Baracke in Rostock

Rostock (ots) -



Am 21.12.2019 gegen 16:00 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu

einem Brand einer leerstehenden Baracke in der Waldemarstraße in

Rostock.



Für den Zeitraum der fast zweistündigen Löscharbeiten, bei denen die

Feuerwehr mit vier Löschzügen vor Ort war, kam es zur Vollsperrung

der Waldemarstraße.



Es wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen und der Schaden

wird vorläufig auf mehrere 10.000 EUR geschätzt. Menschen wurden

nicht verletzt. Zur Ermittlung der genauen Brandursache kommt es zum

Einsatz eines Brandursachenermittlers.



