POL-NB: PKW gegen Baum - Senior verletzt (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 21.12.2019 gegen 13:10 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein

PKW auf der K20 zwischen den Ortschaften Fleether Mühle und Peetsch

gegen einen Straßenbaum gefahren sei.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der 82-jährige

Fahrzeugführer eines PKW Opel nach links von der Fahrbahn ab und fuhr

gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer erlitt leichte

Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins

Krankenhaus Neustrelitz. Nach der Befragung der Polizei zur

Unfallursache gab der Mann an, er hätte nach den Schwänen auf dem

Feld geschaut.Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000

Euro. Ebenso wurde der Baum leicht beschädigt. Die Ermittlungen der

Polizei zur Unfallursache dauern an.





