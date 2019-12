POL-HRO: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Schwerin

Rostock/Schwerin (ots) -



Am 20.12.2019 gegen 18:27 Uhr wurde ein 62 Jahre alter Mann bei einem

Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Schwerin schwer verletzt.



Die Straßenbahn befuhr die Lübecker Straße stadteinwärts zwischen den

Haltestellen Friesensportplatz und Robert-Beltz-Straße. Der Mann

befand sich auf dem an die Gleise angrenzenden Grünstreifen. Als die

Straßenbahn sich ihm näherte, trat er vor die Bahn, obwohl der

Straßenbahnführer mehrfach ein Warnsignal gab. Trotz eingeleiteter

Notbremsung konnte ein Zusammenstoß letztendlich nicht verhindert

werden. Durch das Bremsen stürzte in der Bahn eine 52 Jahre alte

Frau, welche dadurch leicht verletzt wurde.



Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in die

Helios-Klinik in Schwerin gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur

genauen Unfallursache übernimmt das Kriminalkommissariat Schwerin.



