POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der BAB 19

Linstow (ots) -



Am 20.12.2019 gegen 17:10 Uhr kam es auf der BAB 19

Richtungsfahrbahn Berlin zwischen Linstow und Malchow zu einem

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Fahrzeugführer eines

Renaults aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim scherte zum Überholen

aus und übersah einen BMW aus München welcher sich bereits im

Überholvorgang befand. Durch die Kollision mit dem Renault wurde der

BMW gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Beide PKW kamen im

Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer des BMWs wurde schwer

verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in die Südstadtklinik

Rostock geflogen. Die vier Insassen des Renaults wurden leicht

verletzt und in das Krankenhaus Plau am See eingeliefert. Der

geschätzte Sachschaden beträgt ca. 55.000 Euro.



Thomas Sündram

AVPR Dummerstorf

Aussenstelle Linstow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4475541

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell