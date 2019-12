POL-HRO: Die Polizei Rostock bittet um Mithilfe

Rostock (ots) -



Am 20.12.2019 gegen 13:55 Uhr kam es in der Erich-Schlesinger-Straße

in Rostock zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Radfahrer

beabsichtigte regelkonform an einer Lichtzeichenanlage die Fahrbahn

auf Höher der dortigen Tankstelle zu überqueren, als ein unbekannter

Personenkraftwagen aus dem Pütterweg kommend und im weiteren Verlauf

die Erich-Schlesinger-Straße befahrend die Fußgängerfurt überfuhr.

Nur durch einen Sprung des Radfahrers vom Fahrrad, konnte ein

direkter Zusammenstoß zwischen ihm und dem PKW verhindert werden. Der

Radfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt. Angaben zum

Fahrzeug konnten bei der Aufnahme des Unfalls nicht erlangt werden.

Gesucht werden nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und

Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder auch zum Fahrzeugführer machen

können. Angaben zum Sachverhalt nehmen das Polizeihauptrevier

Rostock-Reutershagen unter der Telefonnummer 0381/4916 2224, jede

andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Sebastian Haacker, PFvD, ELSt PP Rostock



