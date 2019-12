POL-NB: 11-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Jarmen (LK VG) schwer verletzt

Anklam (ots) - In Jarmen (LK Vorpommern-Greifswald) ereignete sich heute um

13.10 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein 11-jähriges Kind schwer verletzt

wurde. Der Junge wollte als Radfahrer die L 35 auf Höhe der Gulf-Tankstelle

überqueren und wurde dort von einem PKW Toyota eines 70-jährigen Fahrers

erfasst. Das Kind wurde mit schweren Kopfverletzungen in die Universitätsklinik

Greifswald gebracht. Am beteiligten PKW Toyota und am Fahrrad entstand

Sachschaden von etwa 2000,-EUR. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache

dauern an.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4475494

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell