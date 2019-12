POL-NB: Flüchtender Fahrradfahrer gestellt - Hinweise auf Handel mit Betäubungsmitteln erlangt

Waren (ots) - Am 19.12.2019 befuhren Beamte des Polizeihauptrevieres Waren im

Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Hellmut-von-Gerlach-Straße in Waren. Gegen

21:50 Uhr kam den Beamten ein Fahrradfahrer entgegengefahren, welchen sie

kontrollieren wollten. Der Radfahrer erkannte die Absicht, drehte um und

flüchtete zunächst mit dem Fahrrad und anschließend zu Fuß. Ein Polizeibeamter

verfolgte den Flüchtenden fußläufig und konnte diesen auf Höhe der Hellmut-von

Gerlach-Straße 7 stellen. Der 28-Jährige hat kurz vorher noch schnell ein

kleines Behältnis weggeworfen, welches der Beamte aber sicherstellen konnte. In

diesem befand sich eine geringe Menge Marihuana.



In der Folge haben die Beamten mehrere Wohnungen in der Hellmut-von

Gerlach-Straße durchsucht, in welcher nach derzeitigen Erkenntnissen mit

Betäubungsmitteln gehandelt und Betäubungsmittel konsumiert werden. Es wurden

diverse Betäubungsmittel und Utensilien, die auf den Handel mit

Betäubungsmitteln deuten, sichergestellt. Zudem wurden Waffen aufgefunden, die

gemäß Waffengesetz verboten sind und ein Fahrrad sichergestellt, welches zur

Fahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Gegen drei 23-, 26- und

28-jährige Tatverdächtige wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Ermittlungen wurden durch die Beamten der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4475358

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell