POL-HWI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Grevesmühlen (ots) - Gestern Abend, 20:05 Uhr, kam es auf der Landstraße 03 bei

Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen übersah die

55-jährige Fahrerin eines grünen Skodas, die die Straße An der Ziegelei befuhr

und die L03 im Bereich der Kreuzung überqueren wollte, einen sich aus Richtung

Grevesmühlen annähernden roten Toyota. Infolge der Kollision der Fahrzeuge zogen

sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zu und wurden mit einem RTW in ein

Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und leitete ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.



Das Polizeirevier Grevesmühlen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

oder unmittelbar danach um Unfallort eintrafen, sich unter der Tel.-Nr.

03881/7200 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4475232

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell