POL-HWI: Trickbetrüger versuchen es weiter

Dassow (ots) - ´Sie haben 38.500 EUR gewonnenen´ klang es am 18. Dezember aus

dem Telefon eines Mannes in Dassow. Um in den Genuss des Geldes zu kommen, so

der Anrufer, müsse der ´Gewinner´ lediglich 800 EUR für den Transport seines

Gewinns im Voraus bezahlen. Es wurde zunächst vereinbart, dass diese

Transportgebühr bei Gewinnübergabe bezahlt werden sollte. Einen Tag später

verlangte der Anrufer in gutem Deutsch mit leichtem Akzent, dass die Entrichtung

dieser Transportgebühr durch die telefonische Übermittlung der Codes von Google

Play Karten erfolgen solle. Daraufhin beendete der Dassower das Gespräch und

informierte die Polizei. Ein finanzieller Schaden entstand nicht.



Glücklicherweise ist es wieder einmal gut gegangen und das potentielle Opfer ist

auf die Betrüger nicht reingefallen. Die Erfolgsquote der Täter scheint aber

dennoch so hoch zu sein, dass sie es immer wieder versuchen. Das LKA M-V hat zu

diesem Thema kürzlich ein Video veröffentlicht (https://bit.ly/34G6g5p). Darin

wird anschaulich dargestellt, dass diese Fassette der Kriminalität erst abebben

wird, wenn die Täter keine Erfolge mehr verbuchen können. Reden Sie deshalb mit

Eltern, Großeltern, Nachbarn über dieses Thema. Denn wer die Maschen der Täter

kennt, fällt nicht auf sie herein.



